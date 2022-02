Aufgrund einer veränderten Corona-Verordnung im Freistaat durften 126 Zuschauer in die Halle. Diese sahen eine weitgehend ausgeglichene Partie. Erst jeweils gegen Satz- ende setzten sich die Gäste, die in der Tabelle direkt vor den Gastgeberinnen auf Rang neun lagen, dreimal durch. Erfurt bleibt im Jahr 2022 in nun vier Partien ohne Sieg.