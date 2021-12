Der VfB Suhl hat seine Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt und am 8. Spieltag eine echte Duftmarke gesetzt. Die Thüringerinnen waren beim USC Münster zu Gast und gewannen klar und deutlich mit 3:0 (25:23, 25:19, 25:23). Für die Suhlerinnen war es der erste Sieg in Münster seit mehr als sieben Jahren. Trainer Laszlo Hollosy, der eine Woche zuvor beim knappen Pokal-Aus wegen seiner Corona-Erkrankung noch gefehlt hatte, stand wieder an der Seitenlinie.

Die Ungarin Agnes Pallag in Diensten des VfB Suhl. (Archiv) Bildrechte: imago images/Gerhard König