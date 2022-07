"Yurika war meine Wunschbesetzung für die Position, sie hat mich in Annahme und in Abwehr überzeugt und kennt zudem die europäische Spielweise und Mentalität. Was sicherlich von Vorteil ist. Wir können uns auf eine wahre Kämpferin auf dem Feld freuen", so der Suhler Head of Sport. Nach Hiroe Koganezawa, die in der Spielzeit 2009/2010 sowie 2010/2011 beim Klub aus Südthüringen im Außenangriff und später als Libera agierte, wird Bamba die zweite Spielerin aus dem Land der aufgehenden Sonne beim VfB.