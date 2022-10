Der VfB Suhl hat noch einmal seinen Kader erweitert und Hannah Mae Angeli verpflichtet. Die 24-jährige US-Amerikanerin wird dem Thüringer Volleyball-Bundesligisten künftig als zweite Zuspielerin zur Verfügung stehen. Nach ihrer Zeit beim Bradley College spielte Angeli letzte Saison für den amtierenden schwedischen Meister FK Hylte/Halmstad und will sich nun beim VfB im Oberhaus beweisen.

Die Verpflichtung von Hannah Mae Angeli war notwendig geworden, weil sich Zuspielerin Yina Liu am Sprunggelenk verletzt hat. Zudem wurde bei ihr das Innenband in Mitleidenschaft gezogen. Da der Heilungsverlauf nur langsam vorangeht, verzögert sich der Einsatz von Liu auf unbestimmte Zeit. Für Liu soll nun Angeli in die Bresche springen.