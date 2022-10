Eine Sache des Geldes sei das nicht gewesen: "Es ging in keiner Weise um das Geld. Wir glauben an seine Vision. Laszlo geht es eher darum, das Projekt weiter begleiten zu können. Ihm geht es fast immer um die Spielerinnen, wie können wir da vielleicht das Budget erhöhen. Oder wie können wir die Infrastruktur weiter ausbauen?".

Der 45-jährige Hollosy gab die Blumen zurück: "Vielen Dank für das Vertrauen, Es war immer mein Traum gewesen, Trainer in der Bundesliga zu sein." Die Ziele seien es gewesen "die Mannschaft besser zu machen und international zu spielen". Beide habe man in den vergangenen beiden Jahren erreicht. 2021 belegte der VfB in der Bundesliga Rang sechs, es folgte Position fünf und die Teilnahme am Challenge-Cup. Dort geht es gegen Bratislava oder Baku. Auch familiär fühlt er sich in Südthüringen wohl.