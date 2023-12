Während es in der Bundesliga bereits am kommenden Samstag (9. Dezember) an Ort und Stelle in Schwerin zum erneuten Aufeinandertreffen kommt, fällt die Entscheidung über den kommenden DSC-Kontrahenten auf dem europäischen Parkett tags zuvor im CEV-Cup-Rückspiel zwischen Neuchatel und Maribor. Die Schweizerinnen gehen mit dem Vorteil des 3:1-Auswärtssieges in Slowenien in die Heimpartie.