Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben in der ersten Runde des CEV-Cups eine harte Nuss zugelost bekommen. Das Team von Trainer Alexander Waibl bekommt es mit dem italienischen Spitzenteam Yamamay e-work Busto Arsizio aus der Lombardei zu tun. Das Hinspiel diesmal findet zwischen 13. und 15. Dezember in Italien statt, das Rückspiel dann eine Woche später in Dresden.