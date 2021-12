Als Deutscher Meister hat der Dresdner SC das Privileg, in der Champions League zu starten. Ein unbekanntes Blatt ist der Verein aus Sachsen in der europäischen Top-Liga längst nicht. Die DSC-Volleyballerinnen erleben das Abenteuer Champions League schon zum achten Mal in ihrer Vereinsgeschichte. 1999 gab der DSC nach dem ersten Meistertitel sein Debüt in der europäischen Königsklasse. Es blieb lange eine Eintagsfliege. Erst unter Trainer Alexander Waibl kehrten sie in der Saison 2011/12 zurück. Was folgte war eine famose Erfolgsgeschichte. Sechs Jahre in Folge spielte der DSC im Konzert der Großen mit. Nach einer fünfjährigen Pause mischt man in dieser Saison wieder mit.