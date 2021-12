Volleyball | Champions League Dresdner SC verliert klar gegen Kaliningrad

2. Spieltag

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben in der Champions League die zweite Niederlage kassiert. Der deutsche Meister unterlag am Mittwochabend im ersten Heimspiel in der Vorrundengruppe A dem russischen Titelträger Lokomotiv Kaliningrad nach 76 Minuten glatt mit 0:3 (20:25, 17:25, 19:25).