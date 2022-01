Volleyball | Champions League Dresdner SC gelingt Überraschung in Kaliningrad

Was für eine Leistung! Der Dresdner SC hat sich in der Champions League auswärts bei den Damen von Lokomotiv Kaliningrad durchgesetzt und sich drei wichtige Punkte für das Weiterkommen gesichert. Nach anfänglichem Satzrückstand drehte das Team von Coach Alexander Waibl auf und gewann am Ende mit 3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:22). Jennifer Janiska wurde obendrein als wertvollste Spielerin der Partie ausgezeichnet.