Enttäuschte Gesichter bei Linda Bock, Maja Storck, Layne von Buskirk und Jenna Gray (v.re.n.li./Archivbild). Bildrechte: imago images/ddbd

Im ersten Satz fanden die DSC-Damen zunächst überhaupt nicht ins Spiel und die Gastgeberinnen konnten mit einer Aufschlagserie von Jelena Blagojevic von 6:4 auf 21:4 davonziehen. Im zweiten Abschnitt aber bot sich ein ganz anderes Bild. Die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl zeigten sich jetzt deutlich aggressiver, erhöhten die Durchschlagskraft im Angriff und auch die Block- und Feldabwehr stand stabiler.



Im dritten Durchgang aber schlichen sich zu viele leichte Fehler ein. Im vierten Satz führten die Polinnen bereits mit vier Punkten Vorsprung, aber der DSC bewies große Moral, kämpfte sich heran und behielt auch in der Crunchtime die Nerven. In den Tiebreak starteten die Gäste sehr gut, aber die Damen von Developres leisteten sich weniger Fehler und waren am Ende das kompaktere Team. Nach 112 Minuten verwandelte Rzeszow den ersten Matchball. Auf Seiten der Sächsinnen punkteten Maja Storck (16) und Linda Bock (14) am besten, Topscorerin des Abends jedoch war Rzeszóws Kara Bajema mit 20 Punkten.