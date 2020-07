Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC spielen auch in der kommenden Saison um einen internationalen Titel. Wie der Verein am Dienstag (14. Juli) mitteilte, geht der fünfmalige Deutsche Meister auch 2021 beim CEV Volleyball Cup an den Start. Als amtierender Deutscher Pokalsieger hat der DSC nicht nur den einzigen offiziellen Titel der abgebrochenen Saison gewonnen, sondern sich auch gleichzeitig einen Startplatz für den Europapokal gesichert.