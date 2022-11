Drei Tage nach dem Pokalaus gegen Potsdam setzten sich die Dresdnerinnen in der Volleyball-Bundesliga beim Tabellenneunten NawaRo Straubing klar mit 3:0 durch (25:22, 25:18, 25:19).

Der DSC startete mit Anpassungsproblemen und leistete sich einige Aufschlagfehler. In der engen Schlussphase des ersten Satzes aber sorgte Kapitänin Jennifer Jansika mit zwei wichtigen Punkten für die Entscheidung. Im zweiten Abschnitt diktierten die DSC-Damen von Beginn an mit druckvollen Aufgaben und einer starken Block- und Feldabwehr das Geschehen. Im entscheidenden Abschnitt versuchte Straubing noch einmal, alles in die Waagschale zu werfen, aber die Gäste brachten dank ihrer größeren Qualität nach 75 Minuten den vierten Bundesliga-Sieg sicher nach Hause.