Sieben Spielerinnen verlassen den Verein - mit Ausnahme von Storck - mussten sie gehen. "Im Volleyball ist es so, das sechs bis sieben Spielerinnen ausgetauscht werden. Maja Stock wollten wir gern halten, bei den anderen Spielerinnen ist es so, dass sie in Konkurrenz mit unseren Nachwuchsspielerinnen stehen, für die wir Platz schaffen mussten", erklärt Waibl und ergänzt: "An manchen Stellen stimmt auch das Preis-Leistungsverhältnis nicht mehr, weil wir nun mal keinen Topf haben, der jedes Jahr wächst." Mit jeder Vertragsverlängerung, die man vornehme, werde das Gehalt in der Regel nicht kleiner.

Positiv stimmt die Tatsache, dass in die Hallenthematik Bewegung kommt. DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann: "Wir befinden uns in guten Gesprächen. Es gibt einen Planungsauftrag für die Spielstätte des DSC. Ein entsprechender Stadtratsbeschluss dazu liegt vor." Der DSC könne mit Fug und Recht behaupten, im letzten Jahrzehnt geliefert zu haben, so Zimmermann. Konkret sind es elf Titel, die die Elbestädterinnen in den 13 Jahren, in denen Alexander Waibl die Mannschaft trainiert, holte. Allein dies sollte für so viel Unterstützung sorgen, dass der DSC Rahmenbedingungen findet, die für einen Champions-League-Teilnehmer und mehrfachen Deutschen Meister würdig sind, findet Zimmermann - und steht mit dieser Meinung nicht allein da.