Nach dem Supercup-Gewinn in Schwerin und der Bundesliga-Niederlage in Wiesbaden startete der Dresdner SC vor heimischem Publikum mit einem deutlichen Satzgewinn (25:15). Das Team von Trainer Alexander Waibl hatte sich vorgenommen, seine Angriffsleistung deutlich zu steigern und überzeugte in der Anfangsphase.