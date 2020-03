Der vorzeitige Abbruch der Volleyball-Saison trifft auch den Dresdner SC hart und führt zu wirtschaftlichen und personellen Konsequenzen. Wie der Bundesligist in einer Pressemitteilung schrieb, seien die Nachwirkungen für den Verein und die Mannschaft noch nicht wirklich absehbar, dennoch "arbeiten die Verantwortlichen mit aller Kraft an Lösungen. Infolge dessen sind weitere Personalentscheidungen beim Dresdner SC getroffen worden".

Da sich wegen der Corona-Krise die Einreisebeschränkungen in die meisten Länder verschärft wurden, konnte der DSC kurzfristige Abreisen für einige seiner Akteurinnen in die jeweiligen Heimatländer organisieren. Das bedeutet wiederum, dass sich der Verein mit den Spielerinnen darauf einigte, "in gegenseitigem Einvernehmen, die zum Saisonende auslaufenden Spielerverträge vorzeitig zu beenden". Insgesamt betrifft das sechs Spielerinnen. So wurden die Kontrakte mit der Kroatin Lucija Mlinar, Nikola Radasova (Slowakei), Radie Rolfzen (USA), Brie King (Kanada), Piia Korhonen (Finnland) und Milica Kurbura (Serbien) aufgelöst.