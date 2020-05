Mehr als 400 Spiele für den Dresdner SC, 145 Auftritte in der Nationalmannschaft sowie diverse Meister- und Pokalsiege – die Zahlen sprechen für sich. Nach 22 Jahren hängt Mareen von Römer ihre Volley-Schuhe an den Nagel. "Es ist keine spontane Entscheidung, sondern es war ein längerer Reifeprozess. Ich möchte das Kapitel aus rein sportlicher Sicht jetzt beenden", erklärte die langjährige DSC-Kapitänin in einer Pressemitteilung des Vereins (18.05.2020).