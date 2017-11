DSC-Trainer Alex Waibl (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Dresden begann stark und holte sich locker den ersten Satz (25:17). Mitte des zweiten Abschnitts kam es jedoch zum Bruch, was Stuttgart eiskalt ausnutzte. Somit gingen die nächsten beiden Sätze an die Gäste (20:25, 25:27). Im vierten Abschnitt musste der DSC lange zittern, wehrte beim Stand von 24:25 einen Matchball ab und schaffte knapp den Satzausgleich (28:26). Im Tiebreak war es dann aber wieder eine klare Angelegenheit für die Dresdnerinnen (15:5), weil der DSC den besseren Aufschlag und eine bessere Blockquote hatte. Mit dem Erfolg festigte das Team von Alexander Waibl Rang drei vor Stuttgart. Waibl sagte: "Solche Spiele machen mich als Trainer natürlich stolz. Es war eine Charakterprüfung für die Mannschaft heute, die sie super gemeistert hat. Stuttgart hat im Laufe des Spiels ein bisschen was umgestellt, worauf wir uns nicht so gut vorbereiten konnten, am Ende hatten wir es im Griff."