Mit fünf Siegen in Folge ging es für den Dresdner SC ins Achtelfinal-Rückspiel gegen Viteos Neuchatel UC. Im Hinspiel behielt der DSC knapp die Oberhand in der Schweiz . Doch das erarbeitete Selbstbewusstsein wurde durch die kürzlich erlittene Ost-Pleite gegen den VfB Suhl und den Ausfall von Außenangreiferin Grace Frohling (doppelter Bänderriss) erschüttert.

Und so kam das Team von Alexander Waibl trotz Heimvorteil mal noch so gar nicht auf dem Parkett an. Im ersten Satz lag der DSC zügig mit 8:18 im Hintertreffen. Sowohl die Durchschlagskraft im Angriffsspiel als auch die nötige Stabilität im Block fehlten den Gastgeberinnen noch komplett. Mit 20:25 floss der erste Satz schon einmal die Elbe hinunter.