Der SSC Schwerin bleibt ein gutes Pflaster für den Dresdner SC. Nach dem Supercup-Triumph im vergangenen Oktober und dem anschließenden Hinspielerfolg hat der amtierende Meister auch das dritte direkte Duell in dieser Saison gewonnen. Vor gut 700 Fans feierte das Team von Trainer Alexander Waibl einen glatten 3:0 (25:22/25:15/25:22)-Heimsieg. Es war die erste Schweriner Niederlage nach zuvor sieben Siegen in Serie.



Der DSC dagegen zog in der Tabelle vorbei an den Gästen aus dem hohen Norden und ist nun Dritter. "Wir versuchen immer so ein bisschen die Tabelle zu ignorieren, aber natürlich hat man es im Hinterkopf. Das war heute ein Sechs-Punkte-Spiel", betonte Jennifer Janiska im Anschluss bei "Sport1".