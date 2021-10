"Ich bin sehr positiv gestimmt", sagte DSC-Außenangreiferin Jennifer Janiska nach dem zurückliegenden Erfolg über Schwerin im Supercup. Trotz Kaderumbruchs und Verletzungssorgen zeigte sich das junge Dresdner Team (22,6 Jahre im Durchschnitt) in hoffnungsvoller Frühform. "Natürlich werden auch ein paar Wackler kommen", ahnte die 27-Jährige, aber "ich bin gespannt, was diese Saison zu sehen ist, wenn die Mannschaften ihren Rhythmus aufgenommen haben. Es wird sehr, sehr spannend, wer am Ende oben stehen wird."



Nach dem Mittwochsauftakt in Wiesbaden, empfängt Dresden am kommenden Sonntag (10. Oktober) daheim die Ladies in Black Aachen. Dann wartet schon die erneute Reise nach Schwerin (15. Oktober), ehe Potsdam an der Elbe gastiert (23. Oktober). Anschließend wartet das mitteldeutsche Duell beim VfB Suhl (30. Oktober) auf den DSC.