Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hat sich mit der Niederländerin Famke Boonstra verstärkt. Die Außenangreiferin wechselt vom belgischen Erstligisten Interfreight Brabo Antwerp VT an die Elbe und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Die 21-Jährige ist beim sechsmaligen deutschen Meister der fünfte Neuzugang und nach Angreiferin Hester Jasper die zweite Spielerin aus den Niederlanden.

DSC-Trainer Alexander Waibl ist gespannt, wie sich die neue Spielerin in Dresden entwickeln wird: "Famke ist eine talentierte junge Angreiferin, die sowohl in der Außenannahme als auch auf der Diagonalen einsetzbar ist. Ich freue mich darauf, sie auf ihrem Weg begleiten zu dürfen."

Boonstra begann bereits mit acht Jahren Volleyball zu spielen, entschied sich aber erst mit 17 ihre Laufbahn in Richtung Profikarriere zu lenken. Sie spielte in den verschiedenen Altersklassen der Jugendnationalmannschaften in den Niederlanden und trainierte bereits mit dem A-Nationalteam.