Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Sie schlugen druckvoll auf, agierten aggressiv im Angriff und kämpften in der Abwehr um jeden Ball. In der Schlussphase des ersten Satzes hatten die Suhlerinnen das bessere Ende für sich. Im zweiten Durchgang sorgte eine Aufschlagserie von DSC-Kapitän Lena Stigrot zeitig für eine Vorentscheidung, während bei den Thüringerinnen der Spielfaden völlig riss.

Am Ende war der DSC im Angriff einen Tick besser (Archivbild). Bildrechte: imago images/Gerhard König