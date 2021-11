Es war ein wahrer Krimi, den der Dresdner SC im Viertelfinale des DVV-Pokals beim VfB 91 Suhl erlebte. Am Ende setzte sich das Team von Trainer Alexander Waibl in fünf Sätzen bei den Thüringerinnen durch. Jetzt steht auch der kommenden Gegner im Semifinale fest. Bei der Auslosung, die in Potsdam stattfand, wurde der SC Potsdam gezogen. Demnach müssen die Sächsinnen wieder auswärts antreten. Die Partie soll am Sonnabend, den 18. Dezember, über die Bühne gehen.