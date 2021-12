Der Dresdner SC steht im Finale des DVV-Pokals. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Samstagabend im Halbfinale beim SC Potsdam nach einem Fünf-Satz-Krimi mit 3:2 (10:25, 25:22, 24:26, 25:23, 15:11) durch. Ein Annahmefehler der Potsdamerin Srna Markovic entschied das in fast allen Sätzen spannende Spiel nach mehr als zwei Stunden zu Gunsten des DSC, der nun im Endspiel auf den USC Münster oder den MTV Stuttgart trifft. Das zweite Halbfinale findet am kommenden Dienstag statt.