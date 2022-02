Das Endspiel im DVV-Pokal zwischen dem Dresdner SC und Allianz MTV Stuttgart wird voraussichtlich nicht wie geplant an diesem Sonntag (06.03.2022) in der Mannheimer SAP Arena stattfinden können. Nach acht Corona-Fällen bei den DSC-Volleyballerinnen und dem Betreuerstab rechnet der Klub mit einer Absage. Der Verein steht in engem Kontakt mit dem Verband und erwartet am Montagnachmittag (28.02.2022) genaue Auskunft, wie weiter verfahren wird.