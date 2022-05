Nach Platz zehn in der abgelaufenen Saison bastelt Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt am Kader für die neue Spielzeit. Wie der Klub am Mittwoch (11. Mai) meldete, ist die Niederländerin Demi Korevaar im Anflug. Die 21-jährige Mittelblockerin wechselt vom Team 22 aus Arnheim in die Thüringer Landeshauptstadt.