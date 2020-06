Die Partien des 1. Spieltags gehen am Wochenende 3./4. Oktober über die Bühne, wie die Volleyball-Bundesliga (VBL) am Dienstag (30.06.2020) mitteilte. Die Spielzeit der Männer beginnt zwei Wochen später. Die Zweiten Ligen der Männer und Frauen, jeweils in Nord und Süd unterteilt, starten bereits am zweiten bzw. dritten September-Wochenende.