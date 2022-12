Suhl konnte sich im ersten Satz von Beginn an ein Polster erarbeiten (8:3), das schnell ausgebaut werden konnte (18:11). Am Ende stand ein 25:15 zu Buche. Im zweiten Durchgang konnten die Gäste aus Aserbaidschanzumindest in der Anfangsphase Paroli bieten (3:4), doch das Team von Trainer Laszlo Hollosy drehte im Anschluss wieder auf und setzte sich erneut zügig ab. So ging auch dieser Satz mit 25:17 klar an den VfB. Im dritten Abschnitt legte Suhl los wie die Feuerwehr. Schnell führte der Bundesligist mit 11:1. Baku konnte danach nochmals etwas Ergebniskosmetik betreiben, was aber nichts am souveränen Satzerfolg änderte.