Der Dresdner SC ist zurück im Kampf um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft: Das Team von Alexander Waibl besiegte am Samstag den MTV Stuttgart im dritten Finalspiel nach einem erneuten Krimi mit 3:2 (30:28, 22:25, 25:20, 19:25, 15:12) und erzwang damit ein viertes Spiel. Nach Spielen führt Stuttgart jetzt 2:1. Das nächste Spiel im "Best of five"-Modus steigt am Mittwoch (18 Uhr) wieder in Stuttgart.