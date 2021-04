Im Gegensatz zum deutlichen 0:3 im ersten Spiel am Samstag zuhause war der DSC diesmal von Beginn an im Geschäft. Satz eins ging mit 25:23 an die Gäste, die mit dem gleichen Resultat auch den zweiten Durchgang für sich entscheiden konnten. Dabei ließ sich Dresden auch von einem frühen 1:5 nicht aus dem Konzept bringen. Im dritten Durchgang holte das Waibl-Team sogar ein 3:9 auf. Beim 23:23 fehlten nur noch zwei Punkte. Aber Stuttgart kam mit einem 26:24 auf 1:2 heran. Von da an tat sich der DSC schwer. Satz vier ging mit 21:25 verloren. Und im entscheidenden Tiebreak (13:15) gelang es einfach nicht, ein Break zum 4:6 aufzuholen. Vor allem die US-Amerikanerin Krystal Rivers war in den entscheidenden Momenten kaum zu stoppen. Allerdings stand ihr auch die Dresdner Angreiferin Maja Storck kaum noch. Die Schweizerin punktete immer wieder für den DSC. Weiter geht es nun am Samstag (16:30 Uhr) in Dresden. In dieser Saison hat das Team des gebürtigen Stuttgarters Waibl alle vier Aufeinandertreffen mit dem MTV verloren, immerhin gelangen am Mittwoch die ersten Satzgewinne. Ohne Rivers wäre Dresden in der hochklassigen Partie wohl als Sieger vom Parkett gegangen.