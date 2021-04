"An unserer Ausgangslage hat sich nichts geändert", sagt Alexander Waibl am Tag nach der dramatischen 2:3-Niederlage im zweiten Finalspiel um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft gegen den MTV Stuttgart. Sein Dresdner SC führte am Mittwochabend (14.04.2021) schon mit 2:0-Sätzen, im dritten Abschnitt fehlten beim Stand von 23:23 nur zwei Punkte zum Matchgewinn, um am Ende doch noch als Verlierer von der Platte zu gehen. Stuttgart könnte in der Serie "Best of Five" die Titelverteidigung am Samstag (16:30 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) in Dresden klar machen.