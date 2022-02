Volleyball | Bundesliga Dresdner SC dreht Partie gegen Ladies in Black Aachen

Nachholer 13. Spieltag

Der Dresdner SC hat die Partie in der Volleyball-Bundesliga bei den Ladies in Black Aachen mit 3:2 (25:27, 27:25, 23:25, 25:21, 15:12) für sich entscheiden können. Dabei drehte Dresden die Partie nach einem 1:2-Satzrückstand. In der Tabelle rückt der DSC damit wieder auf Platz zwei.