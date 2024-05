Die Kaderplanungen des Dresdner SC für die nächste Saison gehen voran. Am Dienstag (28. Mai) konnte der Volleyball-Bundesligist die Verpflichtung der slowenischen Außenangreiferin Lorena Lorber Fijok bekannt geben. Die 21-Jährige wurde beim etablierten slowenischen Erstligisten Nova KBM Branik ausgebildet. In der abgelaufenen Saison spielte sie in der griechischen Liga bei AO Thiras.