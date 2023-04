Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt steigt kommende Saison freiwillig aus dem Oberhaus aus und zieht sich aus wirtschaftlichen Gründen in die 2. Bundesliga Pro zurück . Dafür steigt Mateusz Zarczynski auf. Der bisherige Co-Trainer übernimmt in der neuen Spielzeit den Posten des Chefcoaches von Konstantin Bitter, der die Thüringerinnen Richtung MTV Stuttgart verlässt.

SWE-Geschäftsführer Thomas Recknagel ist mit der Lösung zufrieden: "Mateusz hat in der abgelaufenen Saison an der Seite von Konstantin Bitter eine tadellose Arbeit geliefert. Dabei hat er sein Knowhow aus vielen Jahren in der 1. Bundesliga und der ersten polnischen Liga eingebracht. Sein Volleyball-Fachwissen und die Ruhe, die er ausstrahlt, wurden auch von der Mannschaft sehr geschätzt."

Die Freude über die weitere Zusammenarbeit teilt auch der polnische Trainer, der sich mit seiner Familie in Erfurt gut eingelebt hat und wohl fühlt. "Wir werden ein weitestgehend neues Team aufstellen müssen und hart dafür arbeiten, dass wir sportlich erfolgreich in die neue Liga starten. Wir werden dafür eine gute Organisation um die Mannschaft herum aufbauen und alles daransetzen, uns bestmöglich in der neuen Liga zu präsentieren", so der 32-Jährige.