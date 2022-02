Von Anfang an war die Beggnung heiß umkämpft. Obwohl Neuwied in der ganzen Saison erst einen Punkt geholt hat, hatten die Suhlerinnen größte Mühe ins Spiel zu kommen. Den ersten Satz gewannen sie am Ende knapp mit zwei Punkten. Das wollte der VCN nicht auf sich sitzen lassen. Den zweiten Satz gewannen die Gastgeberinnen mit fünf Punkten Vorsprung.