Die Dresdnerinnen ließen sich nicht von der 3:0-Gala am Mittwoch blenden, wussten, was auf sie in Wiesbaden zukommt. Immerhin gingen in der Hauptrunde zwei Spiele an den VCW. Und der DSC erwischte vor über 1.100 Fans einen Sahnestart, lag schnell mit 7:1 in Führung und holte sich den wichtigen ersten Satz mit 25:18. Im zweiten Durchgang kamen die Gastgeberinnen besser rein, setzten Dresden zeitweise unter Druck. Doch der DSC ließ sich nicht beirren, ließ Wiesbaden nicht weit davonziehen (12:9) und behielt in der Schlussphase die Nerven. Am Ende gab es ein 25:23. Der dritte Satz sollte schon die Entscheidung bringen. Das Waibl-Team lag immer knapp vorn, Wiesbaden blieb aber dran. Der zweite Matchball saß dann aber beim Stand von 24:22.

Bildrechte: IMAGO / Hentschel