Damit führt der Titelverteidiger in der "Best-of-three-Serie" mit 1:0 und kann am Sonnabend in Hessen mit einem weiteren Sieg den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. Sollte aber der Vorrundensiebente sein Heimspiel gewinnen, käme es am kommenden Mittwoch in Dresden zum entscheidenden dritten Duell.