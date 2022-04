Der VfB Suhl Lotto Thüringen hat das erste Playoff-Viertelfinale gegen den SSC Schwerin mit 2:3 (18:25, 14:25, 25:17, 25:22, 9:15) verloren. Die Mannschaft von Laszlo Hollosy zeigte beim Auswärtspiel in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt zwei Gesichter. In den ersten beiden Sätzen schien sie völlig überfordert und war beinahe chancenlos, bloß um in den Sätzen drei und vier groß aufzutrumpfen und den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen.

Im fünften Entscheidungssatz mussten sich die Thüringerinnen dann aber doch geschlagen geben. Die zweite Partie findet am Freitag in Suhl statt. Sollte der VfB dort gewinnen, kommt es in Schwerin am kommenden Dienstag zum Entscheidungsspiel.