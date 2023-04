Die Niederlagen gegen Schwerin, Vilsbiburg, Münster und Stuttgart haben den DSC vom sicher geglaubten vierten noch auf den fünften Platz abrutschen lassen. Damit ist auch das Heimspielrecht im möglicherweise entscheidenden dritten Spiel des Playoff-Viertelfinals in der Serie "Best of three" futsch.

Die verletzte Sarah Straube und Chefcoach Alexander Waibl Bildrechte: IMAGO / jmfoto Klar ist mittlerweile auch, dass Zuspielerin Sarah Straube nicht rechtzeitig fit werden wird. Die Verletzung der 20-Jährigen – Anriss des hinteren Kreuzbandes – war konservativ behandelt worden, sie konnte aber noch nicht wieder trainieren. Nicht die besten Voraussetzungen für das Duell mit Wiesbaden. Das weiß auch Trainer Alexander Waibl, der dennoch optimistisch bleibt. "Wir wissen, dass es eine schwierige Serie wird, wir wissen aber auch, dass, wenn wir unseren Aufwärtstrend fortsetzen, wir eine Chance haben weiterzukommen."

DSC hat Europacup-Startplatz sicher

Positiv stimmt den Coach trotz der 1:3-Niederlage die Leistung gegen Spitzenreiter Stuttgart am letzten Hauptrundenspieltag. Der gewonnene erste Satz sei das Beste gewesen, "was wir in dieser Saison gespielt haben". Und auch ein Blick in die Historie könnte helfen, denn in der Vorsaison hatte es im Viertelfinale exakt das gleiche Duell gegeben. Damals setzte sich der DSC in zwei Spielen durch. Einen Startplatz im Europacup haben die Sächsinnen übrigens bereits sicher. Mit Rang fünf ist das Startrecht im CEV Challenge Cup verbunden. Dort hatte es der VfB Suhl in dieser Saison bis ins Halbfinale geschafft.

VfB Suhl nach Siegesserie euphorisch

Jener VfB Suhl avancierte in den vergangenen Wochen zur Mannschaft der Stunde. Das Team von Cheftrainer Laszlo Hollosy stand im Dezember noch auf dem elften Platz und schaffte es nun dank sechs Erfolgen in Folge noch in die Playoffs und sogar auf den sechsten Platz. "Es ist ein Wunder", jubelte Hollosy. In überragender Form: Diagonalangreiferin Danielle Harbin. Bildrechte: IMAGO / Gerhard König

Die beiden Garanten für diese Siege, zuletzt wurde bei den Roten Raben Vilsbiburg gewonnen, sind neben einer extrem willensstarken Mannschaft die Diagonalangreiferin Danielle Harbin und Zuspielerin Jenna Ewert. Dabei darf man nicht vergessen, dass Zuspielerin und Kapitänin Vedrana Jaksetic wegen eines Kreuzbandrisses seit Monaten fehlt. Und auch wenn der VfB im Viertelfinale gegen den SC Potsdam Außenseiter ist. Das Momentum spricht für die Südthüringerinnen. Am 5. März hatte Suhl bewiesen, dass man auch beim Vizemeister bestehen kann, feierte da in Potsdam ein klares 3:0.