Vor der Partie hatte Suhls Coach Hollosy seine Spielerinnen angestachelt: "Ihr habt den sechsten Platz erkämpft. Jetzt müsst ihr zeigen, dass ihr keine Touristen seid. Ihr müsst beweisen, dass ihr einen guten Lauf habt.“ Dass es dann so wunderbar klappte, überraschte selbst den 46-Jährigen. Der Rest ist fast Bonus, denn der Ungar sieht Potsdam weiterhin als Favorit. „Doch vor unseren Fans werden wir bis zum letzten Punkt, bis zum letzten Moment kämpfen. Ob es am Ende reicht, werden wir dann sehen“, betonte Hollosy.

Der Dresdner SC landete in der Liga-Runde auf dem fünften Platz und musste am letzten Spieltag noch den VC Wiesbaden an sich vorbeiziehen lassen. Das war für das Team von Trainer Alexander Waibl nicht gut fürs Heimrecht, denn nunmehr hatten in der ersten Playoff-Partie die Hessinnen den Vorteil. Der DSC machte das Beste daraus und gewann in Wiesbaden mit 3:0. "Um ehrlich zu sein, war das Ganze nicht ganz so deutlich, wie es das Ergebnis ausdrückt. Die Sätze waren sehr umkämpft, dennoch haben wir ein tolles Spiel geliefert", resümierte der DSC-Coach.