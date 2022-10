Volleyball | Bundesliga VfB Suhl startet mit klarer Niederlage in die Saison

Kurz, knackig und enttäuschend: So lässt sich der Auftakt des VfB Suhl in die neue Saison in der Frauen-Bundesliga beschreiben. Gegen den Deutschen Meister aus Stuttgart gab es nichts zu holen.