Auch bei Paula Reinisch steht die berufliche Laufbahn ab sofort im Vordergrund. Die 23-Jährige ist in Punkto Vereinstreue ein besonderer Fall und seit ihrer Kindheit im Klub aktiv gewesen. 2016 stieg sie mit der 1. Mannschaft in die Bundesliga auf und war seitdem ein wichtiger Bestandteil des Teams. "Ich schließe bald mein Bachelor-Studium ab und beginne dann mein Master-Studium, was mich noch intensiver fordert", so die angehende Grundschullehrerin zu ihren Beweggründen. "Das lässt sich vom Aufwand her nur schwer mit Volleyball auf diesem Niveau verbinden." Dennoch dürfte der Sport weiterhin eine Rolle in ihrem Leben spielen. So könne sie sich vorstellen, im Bereich Beach-Volleyball unterwegs zu sein, oder etwas unterklassiger weiter zu machen, erklärte die Annahmespezialistin.