Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben in der Bundesliga den dritten Sieg in Serie gefeiert. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich in der heimischen Arena im Ost-Duell vor 2.114 Zuschauern gegen Schwarz-Weiß Erfurt souverän mit 3:0 (25:17, 25:19, 25:15) durch.

Für das Team um Kapitänin Jennifer Janiska war dies zugleich eine gelungene Generalprobe für das Pokal-Viertelfinale gegen Supercup-Gewinner SC Potsdam am Samstag an gleicher Stelle. Die Dresdnerinnen zeigten sich von Beginn an sehr konzentriert. Sie setzten die Thüringerinnen mit taktisch klugem Aufschlagspiel unter Druck. Zuspielerin Sarah Straube, die später als MVP geehrt wurde, konnte ihre Angreiferinnen sehr variabel in Szene setzen und auch der Block stand stabil. So diktierte der sechsmalige deutsche Meister das Geschehen in allen drei Sätzen.