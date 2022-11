Am 4. Spieltag der Volleyball-Bundesliga hat Schwarz-Weiss Erfurt das Kellerduell bei Schlusslicht VC Neuwied am Sonnabend 3:1 gewonnen.

Beide Teams waren in dieser Saison noch ohne Erfolg in der Liga, Vorjahres-Aufsteiger Neuwied wartet sogar auf seinen ersten Bundesliga-Sieg überhaupt. Zunächst lag Erfurt 6:10 hinten, konnte den Satz aber dennoch mit 25:18 für sich entscheiden. Durchgang zwei ging mit 25:15 an die Thüringer. Im dritten Satz ging SWE beim 23:25 hinten heraus die Luft aus. Das wurde im vierten Durchgang und einem klaren 25:16 aber postwendend korrigiert.