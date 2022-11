Am 6. Spieltag der Volleyball-Bundesliga haben der VfB Suhl und SW Erfurt verloren. Im Duell der Tabellennachbarn unterlag Suhl beim USC Münster 1:3. Für den Ex- Meister war es eine Revanche für das Aus im Pokal in dieser Saison. Da hatte sich der VfB im Achtelfinale 3:0 durchgesetzt. Ohne die schwer verletzte Kapitänin Vedrana Jaksetic (Kreuzbandriss) ging Suhl am Mittwoch beim 20:25, 25:21, 21:25 und 16:25 leer aus. Münster ist nun Fünfter, das Team von Laszlo Hollosy Siebter.