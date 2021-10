Trainer Alexander Waibl und Diagonalangreiferin Maja Storck (Archivbild). Bildrechte: imago images/Matthias Rietschel

Der eh schon verletzungsgeplagte DSC musste in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns auch die Ausfälle von Mittelblockerin Layne van Buskirk (Rücken) und Außenangreiferin Sina Stückmann (Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk) verkraften. Die Umstellungen waren den Gästen zunächst anzumerken. Schwerin zog direkt auf 6:1 davon, bis das Waibl-Team ins Spiel fand und sich durch eine famosen 13:3-Serie ein kleines Polster erarbeitete. Vor allem mit Jennifer Janiskas Aufschläge kam der SSC in dieser Phase nicht zurecht.



Eng wurde es in der Folge dennoch – sogar ganz eng und lang. 37 Minuten sollte allein der erste Satz dauern. Nachdem die Dresdnerinnen sechs (!) Satzbälle abwehrten, entschied der Meister dank Maja Storcks Schmetterball durch das Zentrum und Jenna Grays anschließende Flatterangabe den Marathondurchgang mit 32:30 noch für sich.