Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben am Mittwoch das Spitzenspiel der Bundesliga gegen Allianz MTV Stuttgart in eigener Halle glatt mit 0:3 (30:32, 22:25, 18:25) verloren. Stuttgart gelang damit die Revanche für das im Februar in Mannheim verlorene Pokalfinale. Für die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl war es nach drei Siegen in Serie die erste Niederlage, während die Gäste in ihrem dritten Spiel den dritten Sieg feierten. Aufgrund der neuen Corona-Verordnungen fand die Partie ohne Zuschauer statt.