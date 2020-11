Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind am vierten Bundesliga-Spieltag in der Erfolgsspur geblieben. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Sonntaabend bei NawaRo Straubing souverän mit 3:0 (25:13, 25:16, 25:16) durch und feierte damit den dritten Sieg in Serie. "Ich bin sehr zufrieden und sogar ein wenig überrascht. Meine Mannschaft war physisch sehr stark und hat unfassbar konsequent gespielt", sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.

Jubel beim Dresdner SC: Jenna Gray (Nr. 14) (Archivbild) Bildrechte: imago images/Hentschel