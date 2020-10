Dabei ging der erste Satz noch mit 17:25 verloren. Dann lief es vor 250 Zuschauern, 400 waren erlaubt gewesen. Vilsbiburg leistete sich Schwächen in der Annahme, und Suhl glich durch ein 25:21 aus. Nun lief es, der Meister von 2008 konnte sich kaum noch eine Führung erspielen. Die nächsten beiden Sätze gingen mit 25:19 und 25:16 an das Team des Ungarn Laszlo Hollosy. Der Sieg hatte durchaus historischen Wert: In Vilsbiburg war es der erste Erfolg seit 2011. Und in der vergangenen Saison, die Suhl als Schlusslicht mit nur zwei Siegen beendet hatte, dauerte es bis zum zehnten Spieltag, ehe der erste Erfolg gelang. Zur besten Spielerin am Samstag wurde die überragende Suhler Außenangreiferin Agnes Pallag (UNG) gekürt.